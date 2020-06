Scholz und Le Maire: Besteuerung von Digital-Unternehmen noch 2020

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) und sein französischer Amtskollege Bruno Le Maire haben bekräftigt, dass sie noch in diesem Jahr eine Besteuerung von Digital-Unternehmen anstreben. Scholz sagte am Montag in Berlin am Rande eines Treffens mit Le Maire, ein faireres internationales Steuersystem sei dringend nötig. Ähnlich äusserte sich der französische Finanzminister.