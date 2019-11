Scholz will Euro-Finanzminister bei Bankenunion zum Handeln bewegen

Der deutsche Finanzminister Olaf Scholz will seine Vorschläge zur Weiterentwicklung der Bankenunion am Donnerstag in Brüssel mit seinen Amtskollegen diskutieren und hofft auf baldige Fortschritte. "Die Zeit des Redens muss jetzt mal durch die Zeit des Handelns ersetzt werden", sagte er vor Beginn der Beratungen der Eurogruppe.