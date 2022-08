Scholz will Zusammensetzung des EU-Parlaments ändern

Bundeskanzler Olaf Scholz hat sich für eine geänderte Zusammensetzung des EU-Parlaments ausgesprochen, um die Europäische Union auf geplante Erweiterungen vorzubereiten. Wenn man das Parlament nicht aufblähen wolle, brauche es eine "neue Balance, was seine Zusammensetzung angeht", sagte der SPD-Politiker am Montag in einer Rede an der Karls-Universität in Prag. "Und zwar unter Beachtung auch des demokratischen Prinzips, wonach jede Wählerstimme in etwa das gleiche Gewicht haben sollte."