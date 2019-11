Scholz wirbt in Brüssel für Bankenunion - Italien bremst

(ganze Meldung neu) - Die Vorschläge des deutschen Finanzministers Olaf Scholz zur Weiterentwicklung der EU-Bankenunion stossen in Italien auf Skepsis. In einigen Punkten habe die Regierung in Rom andere Vorstellungen, sagte der neue italienische Finanzminister Roberto Gualtieri am Donnerstag in Brüssel.