Scholz zu Italien: Jedes Land in der EU muss Verantwortung übernehmen

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat die italienische Regierung im Haushaltsstreit mit der EU-Kommission an ihre Verantwortung erinnert. Die Wirklichkeit könne sich niemand "wegreden", sagte Scholz beim "Wirtschaftsgipfel" der "Süddeutschen Zeitung" am Dienstag in Berlin mit Blick auf die hohe Staatsverschuldung Italiens. Das Land weist mit 2,3 Billionen Euro - das sind mehr als 130 Prozent der Wirtschaftsleistung - einen der grössten Schuldenberge der Welt auf.