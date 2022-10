Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) ist laut einer Regierungssprecherin zuversichtlich, dass bald eine Einigung im Koalitionsstreit um die weitere Nutzung von Atomkraftwerken gelingt. Man sei auf dem Weg zu einer Einigung, die möglichst zeitnah vorgelegt werde, sagte eine Sprecherin von Scholz am Montag in Berlin. Die Ampel-Koalition sei dazu in intensiven Gesprächen. Dem Kanzler gehe es darum, in dieser Frage eine Einigung herzustellen. Er sei sehr zuversichtlich, dass das in "Kürze" gelingen werde. Es sei im Interesse und es sei der Wille des Kanzlers, dass man sehr schnell einen Kompromiss finde.

17.10.2022 12:14