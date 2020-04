Schon mehr als eine halbe Million Corona-Infektionen in Europa

Wie die AFP am Donnerstag auf Grundlage von Behördenangaben berechnete, steckten sich auf dem Kontinent 508'271 Menschen nachgewiesenermassen an, 34'571 der Infizierten starben.

Europa ist der am stärksten von der Pandemie betroffene Kontinent. Mit jeweils mehr als 100'000 Fällen ist die Lage in Italien und Spanien besonders ernst. In Italien starben bereits 13'155 Infizierte - so viele wie in keinem anderem Land der Welt.

Die Zahl der weltweiten Infektionen bewegt sich auf die Millionenmarke zu: 940'815 Infektionen wurden bislang nachgewiesen, zudem wurden weltweit 4'863 Corona-Tote registriert. Weil Testkapazitäten beschränkt sind und vielfach Infizierte mit leichten oder fehlenden Symptomen nicht getestet werden, dürften die wirklichen Fallzahlen deutlich höher liegen.

(AWP)