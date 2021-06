Schottland fordert Fristverlängerung für EU-Bürger in Grossbritannien

Einen Monat vor dem Ende der Möglichkeit für EU-Bürger, sich nach dem Brexit in Grossbritannien anzumelden, fordert Schottland eine Verlängerung der Übergangsfrist. Noch immer hätten sich Tausende EU-Bürger in Schottland nicht für das sogenannte EU Settlement Scheme beworben, sagte die schottische Europaministerin Jenny Gilruth am Samstag.