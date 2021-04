Schulden für Corona-Hilfen: Brüssel stellt Anleihepläne vor

Die EU-Kommission macht sich bereit für die grösste Schuldenaufnahme ihrer Geschichte: Von Juli an will sie bis 2026 für die europäischen Corona-Hilfen jährlich im Schnitt 150 Milliarden Euro am Kapitalmarkt leihen. Die Strategie dafür legte Haushaltskommissar Johannes Hahn am Mittwoch in Brüssel vor.