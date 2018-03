"Die Verhängung von Strafzöllen ist ein Schlag für die transatlantischen Wirtschaftsbeziehungen", sagte der CDU-Politiker der Nachrichtenagentur Reuters am Freitag.

"Richtig wäre gewesen, die Verbündeten in Europa von den Strafzöllen auszunehmen", kritisierte er die Entscheidung von US-Präsident Donald Trump. Die USA und die EU hätten zusammenarbeiten können, um unfaire Handelspraktiken zum Beispiel von China zu beenden.

Hardt warf Trump ein überholtes Denken vor. "Seine Wirtschaftsphilosophie des Protektionismus ist die der frühen Neuzeit in Europa", sagte der außenpolitische Sprecher der Union. "Die Erfahrung aus drei Jahrhunderten zeigt aber, dass Protektionismus nicht nur scheitert, sondern immer allen schadet." Am Ende werde es nur Verlierer geben – auch in den USA, warnte Hardt. Möglichen kurzfristige Vorteile in einzelnen abgeschotteten Industrien würden große Nachteile in vielen anderen Sektoren gegenüberstehen.

"Ich setze darauf, dass der US-Kongress aktiv werden wird und Trumps Politik der Strafzölle korrigieren kann", sagte Hardt. Es gebe erheblichen Widerstand unter den Senatoren und Mitgliedern im Repräsentantenhaus, gerade auch unter Republikanern. "Es sollte den Präsidenten sehr nachdenklich stimmen, dass prominente republikanische Senatoren sich gegen seine Handelspolitik stellen", sagte Hardt, der am Wochenende Gespräche mit Senatoren in Washington geführt hatte.

Hardt lobte die Festlegung der zuständigen EU-Kommission auf eine angemessene Antwort. Die EU werde die WTO einschalten und nur Gegenmaßnahmen verhängen, die WTO-konform sind. "Das ist der richtige Weg." Er setze darauf, dass auch die USA das WTO-Regime akzeptierten. Denn internationale Institutionen sind zur friedlichen Konfliktbeilegung im 21. Jahrhundert nötiger denn je. Zudem befürwortete er baldige Gespräche zwischen der EU und den USA. "Aber dadurch darf nicht der falsche Eindruck entstehen, die EU habe in der Handelspolitik etwas gegenüber den USA zu korrigieren", sagte er. "Die Fehler liegen in den USA, nicht Europa." Die Europäer könnten dabei selbstbewusst auftreten: "Denn die EU ist den USA als Handelsmacht ebenbürtig."

Er sei sicher, dass die EU-Staaten in dem Handelskonflikt zusammenhalten würden. Der Versuch einer Spaltung werde schon allein wegen des EU-Binnenmarktes nicht funktionieren.

(Reuters)