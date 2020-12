Schweden neu auf der Risikoliste des BAG - Österreich fällt raus

Wer ab dem 28. Dezember aus Schweden, dem deutschen Bundesland Sachsen und dem zentralamerikanischen Land Belize in die Schweiz einreist, muss neu ebenfalls zehn Tage in Quarantäne, wie aus der am Freitag veröffentlichten Liste des BAG hervorgeht.

Die Quarantänepflicht gilt weiterhin für Andorra, Georgien, Kroatien, Litauen, Luxemburg, Montenegro, San Marino, Serbien, Slowenien und die USA. Und im Nachbarland Italien bleiben die Regionen Friaul-Julisch Venetien und Venetien Risikogebiete.

Dagegen besteht ab Samstag keine Quarantänepflicht mehr für Reisende aus Ungarn, Portugal, Polen, Österreich, Nordmazedonien, Jordanien und Französisch-Polynesien.

Die Schweizer Landesregierung setzt Staaten oder Gebiete auf die Risikoliste, deren 14-Tage-Wert pro 100'000 Einwohner um mehr als 60 höher liegt als in der Schweiz. Zur Zeit liegt dieser Wert schweizweit bei rund 665.

(AWP)