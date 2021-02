Schweden verlängert abendliches Alkoholverbot

Schweden war in der Corona-Krise einen viel beachteten Sonderweg mit verhältnismässig wenigen Beschränkungen des öffentlichen Lebens und stärkeren Appellen an die Vernunft der Bürger gegangen. Das war mit höheren Infektions- und Todesfallzahlen einhergegangen. Mittlerweile führt die schwedische Regierung mehr Beschränkungen ein, so umfassend wie in Deutschland sind sie aber nach wie vor nicht. Die Zahl der Neuinfektionen in Schweden ist auf die Bevölkerung gerechnet in den vergangenen zwei Wochen mehr als halb so hoch gewesen wie in der Bundesrepublik./trs/DP/men

(AWP)