Schwedische Regierung stimmt Plänen für Atommüll-Endlager zu

Die schwedische Regierung hat Pläne für die Endlagerung von Atommüll genehmigt. Dabei sollen rund 12 000 Tonnen radioaktive Abfälle etwa 500 Meter unter der Erde in kilometerlangen Tunneln in einbetonierten Kupferkanistern gelagert werden. "Schweden und Finnland sind die ersten Länder der Welt, die Verantwortung für ihren Atommüll übernehmen", sagte die schwedische Umweltministerin Annika Strandhäll am Donnerstag laut einer Pressemitteilung. Die Pläne des Unternehmens SKB, das zur schwedischen Atomkraftindustrie gehört, seien nach den geltenden Kriterien von den Behörden als sicher eingestuft worden. Ein Gericht soll nun die formellen Genehmigungen erteilen. Bis zur Fertigstellung könnten schwedischen Medienberichten zufolge Jahrzehnte vergehen.