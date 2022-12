Der Bundesrat ermöglicht der Schweiz neu die Zusammenarbeit mit der Europäischen Staatsanwaltschaft (EUStA). Gestützt auf eine neue Verordnung können die Schweizer Strafverfolgungsbehörden künftig Beweismittel und Informationen mit der EU-Behörde austauschen. Damit will der Bundesrat die Bekämpfung der grenzüberschreitenden Kriminalität stärken. Die entsprechende Verordnung tritt am 15. Februar 2023 in Kraft.

21.12.2022 11:50