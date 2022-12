Auch in zahlreichen weiteren Schweizer Städten finden die Silvesterfeiern nach coronabedingten Pausen oder Einschränkungen wieder im gewohnten Rahmen statt. So findet beispielsweise in Luzern das traditionelle Feuerwerk über dem Seebecken wieder statt - wie üblich jedoch erst am Neujahrsabend, nicht bereits an Silvester. Der Anlass beginnt am Sonntag um 20.15 Uhr.