Schweiz-EU: Kein formales Treffen zwischen Berset und Juncker

Am Rande des Gipfeltreffens der europäischen und asiatischen Staaten (Asem) hat es kein formales Treffen zwischen Bundespräsident Alain Berset und EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker gegeben. Dies bestätigte Berset am Freitag nach dem Asem-Gipfel in Brüssel vor den Medien.