Schweiz hat Abkommen über Konformitätsbewertungen mit EU aktualisiert

Die Schweiz und die Europäische Union (EU) haben das Abkommen über die gegenseitige Anerkennung von Konformitätsbewertungen (Mutual Recognition Agreement; MRA) aktualisiert. Mit dieser Anpassung könnte der gegenseitige Marktzugang in den Sektoren Medizinprodukte, persönliche Schutzausrüstungen, Gasverbrauchseinrichtungen und Seilbahnen aufrechterhalten werden, teilte das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) am Freitag mit. Die Änderungen treten ab sofort in Kraft.