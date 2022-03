Schweiz ist bereit 500 Ukraine-Flüchtlinge von Moldau zu übernehmen

Bevor man die Zusage für Übernahme die 500 Geflüchteten aus Moldau gemacht habe, habe man sich mit den Kantonen abgesprochen, sagte Karin Keller-Sutter, Vorsteherin des Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartements (EJPD), nach dem Sondertreffen der EU-Innenminister zur Ukraine.

Man habe sich zudem an "ähnlich grosse Staaten wie Irland oder den Niederlanden orientiert, die auch 500 in Aussicht gestellt haben". Im Moment stellten sich gemäss Keller-Sutter insgesamt acht Schengen-Staaten für die Übernahme von Geflüchteten zur Verfügung. Verschiedene EU- und Schengen-Staaten sicherten die Aufnahme von insgesamt 14'500 Personen aus Moldau zu, heisst es in einer Mitteilung des EJPD.

Ob aber aktuell so viele Geflüchtete überhaupt bereit sind, Moldau in Richtung Schweiz zu verlassen, ist unklar. Denn Flüchtlinge wollen laut Keller-Sutter nahe der Ukraine bleiben. Die Bundesrätin verwies zudem darauf, dass die Schweiz zur Unterstützung der Ukraine und der Nachbarstaaten die finanzielle Hilfe bereits auf 80 Millionen Franken aufgestockt hat.

Koordinierung in Europa nötig

Den Vorschlag der französischen EU-Ratspräsidentschaft, die Aufnahme der Geflüchteten im Rahmen einer Solidaritäts-Plattform auf europäischer Ebene zu koordinieren, begrüsste Keller-Sutter. Um Geflüchtete von den Nachbarstaaten der Ukraine in andere Länder zu transportieren, brauche es eine europäische Koordination. Die Schweiz werde sich daran beteiligen, sagte Keller-Sutter.

Die EU-Innenminister diskutierten ausserdem gemäss der Bundesrätin über die Registrierung der Geflüchteten. "In der Schweiz findet das statt."

Nun hätte EU-Lisa, die EU-Agentur, die den EU-Ländern vor allem bei ihren Bemühungen hilft, Europa durch den Einsatz von Technologie sicherer zu machen, versprochen, "in den nächsten Woche eine Lösung zu präsentieren für eine europäische Registrierung." Denn man müsse wissen, wer sich im Schengen-Raum befinde.

Es müsse beim Aussengrenzschutz ein Gleichgewicht gefunden werden "zwischen dem Schutz der Menschen einerseits, und andererseits dem Schutz vor Missbrauch an der Grenze".

Mehr als 17'000 Flüchtlinge in der Schweiz

Laut Angaben des Staatssekretariats für Migration (SEM) vom Montag, wurden in der Schweiz bisher 17'204 geflüchtete Menschen aus der Ukraine registriert. Von diesen haben bisher 10'437 den Schutzstatus S erhalten. Die Zahl der Flüchtlinge erhöhte sich gegenüber dem Vortag um 684. Den Schutzstatus S erhielten laut den SEM-Zahlen im Vergleich zum Vortag 455 weitere Menschen.

In Polen sind nach Angaben des Grenzschutzes vom Montag seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine mehr als 2,3 Millionen Flüchtlinge aus dem Nachbarland eingetroffen. Allein am Sonntag waren es demnach rund 27'000 Menschen.

Bevölkerung für strengere Sanktionen

Eine Mehrheit der Schweizer Bevölkerung (56 Prozent) würde gemäss einer Umfrage, die das Forschungsinstitut Link am Montag veröffentlichte, strengere Sanktionen gegen Russland befürworten, selbst wenn dies eine Öl- und Gas-Knappheit in der Schweiz bedeuten würde.

57 Prozent der Befragten sprachen sich dafür aus, sämtliche in der Schweiz vorhandenen Vermögenswerte hochrangiger Russen und der Verbündeten der russischen Führung einzufrieren. Gleich viele wären dafür, russische Banken von den Schweizer Finanzmärkten abzukoppeln.

Beinahe drei Viertel der Befragten gaben zudem an, dass sie der Ansiedlung von Geflüchteten positiv gegenüber stehen. 78 der Befragten halten es für eine moralische Pflicht, den Geflüchteten Asyl in der Schweiz zu gewähren. Die Umfrage wurde schweizweit vom 17. bis am 21. März 2022 bei über 1200 Personen durchgeführt.

Schweizweit werden Unterbringungsmöglichkeiten für Flüchtlinge geprüft. In der vor dem Abbruch stehenden Siedlung Uferweg in Burgdorf beispielsweise sollen rund 180 ukrainische Schutzsuchende aufgenommen werden, wie die Stadt Burgdorf und der Kanton Bern am Montag mitteilten. Bis zum Beginn der Rückbauarbeiten sollen die Leerstände so sinnvoll genutzt werden. Schon bisher waren hier Asylsuchende untergebracht.

