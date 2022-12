Laut dem Staatssekretariat für Migration (SEM) würde es die europäischen Einreisebestimmungen untergraben, wenn Drittstaatenangehörige via Schweiz in andere Länder Europas einreisen könnten. Umgekehrt wäre eine Einreise über einen anderen Schengenstaat in die Schweiz nicht zu verhindern, schreibt das SEM auf Anfrage. Die Schweiz werde sich deshalb bei den Einreisebestimmungen an der EU orientieren.