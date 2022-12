Das hat der Bundesrat am Mittwoch beschlossen. Die Reduktion des Stromverbrauchs soll im Rahmen der laufenden Energiesparkampagne erreicht werden, wie er schreibt. Diese Kampagne wird bis zum Winter 2023/2024 weitergeführt. Mit den Massnahmen trage die Schweiz zur Senkung der Grosshandelspreise und Stärkung der Versorgungssicherheit in Europa bei, so der Bundesrat.