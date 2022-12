Operationen im Zusammenhang mit Krebs nahmen in der Schweiz im Vergleich zum Vorjahr um 4,2 Prozent ab. Zum Vergleich: In Schweden betrug das Minus 10,4 Prozent, in Italien rund 15 Prozent und in Rumänien sogar fast 30 Prozent. Nicht alle Leistungen des Gesundheitssystems wurden jedoch in der Schweiz erfasst, so das Brustkrebsscreening und Diagnostische Computertomographie und MRI-Untersuchung.