Schweiz überschreitet Schwelle von 7'000 Corona-Toten

Im Kanton Luzern ist eine Person nach einer Impfung gegen das Coronavirus gestorben. Das dortige Gesundheitsdepartement bestätigte einen Bericht von zeitpunkt.ch. Gemäss dem am Mittwoch veröffentlichten Bericht war die Person am 24. Dezember in einer Einrichtung für Demenzkranke geimpft worden und am 29. Dezember verstorben.

Swissmedic teilte am Mittwochabend mit, aufgrund der Krankengeschichte und des Krankheitsverlaufs sei ein Zusammenhang zwischen dem Tod und der Covid-19-Impfung "höchst unwahrscheinlich". Der Krankheitsverlauf und mehrere schwere Vorerkrankungen der 91-jährigen Person wiesen auf eine natürliche Todesursache hin.

Bei den Impfungen gegen das neuartige Coronavirus sind laut Swissmedic bisher keine unbekannten Nebenwirkungen aufgetreten. Es gebe zum jetzigen Zeitpunkt keine Anhaltspunkte für eine Veränderung des Nutzen-Risiko-Profils des eingesetzten Impfstoffs.

Kriterien für Verschärfung nicht erfüllt

Der Bundesrat hat am Mittwoch beschlossen, die Massnahmen zum Schutz gegen das Coronavirus nicht zu verschärfen. Die für eine Verschärfung festgelegten Kriterien seien nicht erfüllt, teilte er mit. Die am 18. Dezember getroffenen Massnahmen seien angemessen. Damals wurden Restaurations-, Kultur-, Sport- und Freizeitbetriebe geschlossen. Die Öffnung der Skipisten ist von kantonalen Bewilligungen abhängig. Skifahren ist deshalb nicht überall in der Schweiz möglich.

Die epidemiologische Lage in der Schweiz stuft der Bundesrat allerdings als besorgniserregend ein, wegen des hohen Ansteckungsniveaus und wegen zwei neuen Virusvarianten aus Grossbritannien und Südafrika. Diese sind nach bisherigen Erkenntnissen ansteckender als die bisher bekannte Virusform.

Der Reproduktionswert des Virus ging bis zum 20. Dezember auf 0,75 zurück. Der Bundesrat mahnt aber zur Vorsicht: Der tiefere R-Wert und die zurzeit tieferen Fallzahlen liessen sich zu einem beträchtlichen Teil mit weniger Tests über Weihnachten erklären und mit Verzögerungen bei der Meldung von neuen Fällen, Spitaleinweisungen und Todesfällen. Der Bundesrat will die Lage am 6. Januar erneut beurteilen.

7005 Todesopfer in der Schweiz

In der Schweiz und in Liechtenstein sind dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) am Mittwoch innerhalb von 24 Stunden 5424 neue Coronavirus-Ansteckungen gemeldet worden. In der Schweiz sind mittlerweile über 7000 Personen im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben.

Bis am Mittwoch wurden insgesamt 7005 Todesfälle gezählt. Zuletzt registrierte das BAG innerhalb von 24 Stunden 96 neue Todesfälle und 303 Spitaleinweisungen.

Die Positivitätsrate für die vergangenen zwei Wochen lag bei den PCR-Tests bei 14 Prozent und bei den Antigen-Schnelltests bei 10,6 Prozent.

Waadt startet Impfkampagne

Unterdessen hat auch der Kanton Waadt mit seiner Impfkampagne begonnen. Als erster liess sich ein 93-jähriger Mann in einem Pflegeheim gegen Covid-19 von einem mobilen Einsatzteam impfen. Insgesamt sollten 56 Bewohner sowie 25 Angestellte der Einrichtung geimpft werden.

Der Kanton Tessin kündigte den Beginn seiner Impfkampagne am 4. Januar an. Geimpft wird zunächst in den Alters- und Pflegeheimen. Der Kanton erwartet im Januar die Lieferung von 17'000 Impfdosen. Vom 12. Januar an können sich dann auch über 85-Jährige, die zuhause leben, im ersten bereitgestellten Impfzentrum des Kantons in Rivera impfen lassen.

Erste Erleichterungen für Takeaways

Im Kanton Graubünden bleiben die Skigebiete offen. Das Alkoholverbot in den Wintersport-Arenen wird nächsten Sonntag um Mitternacht aufgehoben. Gleiches gilt im Kanton Uri, der im übrigen den Takeaways an den Skipisten schon ab Silvester erste Erleichterungen gewährt. Sie dürfen auf ihren Aussenterrassen unter strengen Auflagen wieder Sitzplätze anbieten.

Die epidemiologische Lage lasse die weitere Offenhaltung der Skigebiete zu, so die Bündner Regierung. Am allgemeinen Beizen-Lockdown wollen die Kantone Graubünden und Uri aber noch nicht rütteln.

Die Skigebiete im Kanton St. Gallen dürfen an Silvester wieder öffnen. Das kantonale Gesundheitsdepartement hat die Bewilligung dafür erteilt. Wichtigste Skigebiete im Kanton St. Gallen sind die Flumserberge, Bad Ragaz-Pizol und Wildhaus-Chäserrugg.

