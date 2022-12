Beide Staaten wollen sich auf EU-Ebene zudem für gemeinsame und effektive Rückkehrverfahren engagieren. Dublin-Überstellungen sollen ausserdem beschleunigt und wieder in alle Dublin-Staaten möglich werden, schreibt das EJPD weiter. Denn seit 2011 sind in der EU zum Beispiel Dublin-Rückführungen nach Griechenland nicht mehr geduldet. In Bezug auf Drittstaaten haben sich die beiden Länder auf EU-Ebene für "eine Einschränkung der Visumserleichterungen einiger Westbalkan-Staaten" eingesetzt.