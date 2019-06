Schweiz und EU diskutieren über aktuelles Freizügigkeitsabkommen

Die EU habe lediglich im Rahmen des Treffens ihre Forderungen wiederholt. Inhaltlich habe man nichts besprochen, hiess es seitens der Schweizer Delegation. Diese wurde von Cornelia Lüthy angeführt, Vizedirektorin im Staatssekretariat für Migration (SEM).

Die Stimmung sei gut gewesen "und wir haben festgestellt, dass das Personenfreizügigkeitsabkommen gut funktioniert", sagte Lüthy nach dem Treffen zu Schweizer Journalisten in Brüssel.

Hauptthemen waren die Aufhebung der Ventilklausel für Rumänien und Bulgarien per 31. Mai 2019 sowie die Erfahrungen der Schweiz bezüglich der Personenfreizügigkeit mit Kroatien mit einer "vorläufig bis Ende 2021 geltende Zulassungsbeschränkung", wie es im Communiqué des SEM heisst.

Regeln nicht immer eingehalten

Die Schweiz habe zudem erneut darauf aufmerksam gemacht, dass auch gegenüber Schweizer Bürgern die Regeln der Personenfreizügigkeit nicht immer eingehalten werden, sagte Lüthy. So etwa gibt es administrative Hürden für Schweizer, die in Schweden eine Aufenthaltsbewilligung wollen. Und auch beim Immobilienkauf in Kroatien gibt es Probleme.

Ausserdem berichtete Lüthy über die ersten Erfahrungen in der Schweiz mit der Stellenmeldepflicht sowie informierte sie über die Begrenzungsinitiative. "Ich habe deutlich gemacht, dass der Bundesrat ein klares Bekenntnis zur Personenfreizügigkeit abgegeben und die Initiative abgelehnt hat", sagte die Delegationsleiterin.

