Schweiz und EU passen ihr Versicherungsabkommen an

Ein gemischter Ausschuss mit Vertretern beider Seiten hat die Änderungen am Dienstag beschlossen und in Kraft gesetzt, wie das Eidgenössische Finanzdepartement (EFD) am Donnerstag mitteilte.

Das Abkommen legt verschiedene regulatorische Anforderungen fest, welche Versicherungsunternehmen im Nichtlebensgeschäft erfüllen müssen. Eine wesentliche Anforderung ist laut EFD die Berechnung und Erfüllung der Kapitalanforderungen (Solvabilität).

Sowohl die Schweiz als auch die EU modernisierten in den vergangenen Jahren ihre Systeme, um die Solvabilität zu berechnen. Das angepasste Abkommen berücksichtigt diese neuen Systeme, wie es weiter heisst.

Wegen der verschiedenen Erweiterungsrunden der EU seit 2001, werden im Abkommen ausserdem die Liste der gültigen Rechtsformen von Versicherungsunternehmen sowie der relevante Umrechnungskurs von Euro zum Schweizer Franken angepasst.

(AWP)