Gestützt auf das Dienstleistungsabkommen erbrachten seit 2021 mehr als 4000 Britinnen und Briten in der Schweiz Dienstleistungen. Für Dienstleistungserbringer aus Grossbritannien, die bis zu 90 Tage im Jahr in der Schweiz tätig sind, gilt in der Schweiz weiterhin ein Meldeverfahren.