Schweiz und Italien unterzeichnen neues Grenzgängerabkommen

(Update) - Die Schweiz und Italien haben am Mittwoch in Rom ein neues Abkommen über die Besteuerung von Grenzgängern sowie ein Änderungsprotokoll zum Doppelbesteuerungsabkommen unterzeichnet. Dieses ersetze das bisherige Abkommen aus dem Jahr 1974, schreibt das Eidgenössische Finanzdepartement (EFD) in einer Medienmitteilung.