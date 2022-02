Schweiz unterstützt Haltung des Uno-Sicherheitsrates

Darüber hinaus unterstützt die Schweiz die Haltung des Uno-Sicherheitsrates und verurteilt die Aggression Russlands gegen die Ukraine. Die Schweiz spricht sich für eine strikte Einhaltung der internationalen humanitären Rechts aus.

Jene, die in Not seien, müssten einen ungehinderten Zugang zu Hilfe haben, schreibt das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten. Der Uno-Sicherheitsrat hatte in der Nacht auf Samstag eine gegen den Einmarsch Russlands in die Ukraine gerichtete Resolution verabschiedet, die jedoch am Veto Russlands scheiterte.

(AWP)