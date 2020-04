Schweiz wirkt an Abkommen für Nachhaltigkeit und Handel mit

Das Abkommen "Agreement on Climate Change, Trade and Sustainability" (ACCTS) soll aufzeigen, wie Handel sowie Klima- und Umweltpolitik sich gegenseitig unterstützen und ergänzen können, wie der Bundesrat am Mittwoch mitteilte. Ziel sei, einen Beitrag zum Erreichen von globalen Klimazielen und der Uno-Ziele für nachhaltige Entwicklung zu leisten, so der Bundesrat.

Die Arbeiten seien mit den Regeln der WTO vereinbar und bauten auf deren früheren Diskussionen auf, welche bis anhin ergebnislos gewesen seien. Das Abkommen soll gemäss Bundesrat auf internationaler Ebene als Referenz herangezogen werden.

Die Verhandlungen umfassen die Liberalisierung von umweltfreundlichen Gütern und Dienstleistungen, Regulierungen von Subventionen für fossile Energien sowie Guidelines für Umweltlabels.

Die Verhandlungen finden laut Bundesrat zunächst in einem kleinen Kreis von gleichgesinnten Ländern statt. Der Beitritt zu einem Abkommen soll danach weiteren Ländern offen stehen.

(AWP)