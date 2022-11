Preiserhöhungen der Agrarprodukte könnten in Europa teils an die Landwirte weitergegeben werden, aber nicht in der Schweiz, so Glauser. Die Zollgebühren schützten hier die Branche, wenn die weltweiten Preise tief seien. Da der Grenzschutz eine Preisstabilität anstrebe, sänken die Zölle aber, wenn die internationalen Preise stiegen. Dieser Schutz für die Konsumenten verhindere auch, dass die Produzenten direkt von den explodierenden Weltmarktpreise profitieren können.