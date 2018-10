Schweizer Gewerkschafter verteidigen Lohnschutz in Brüssel

Schweizer Gewerkschafter haben am Mittwoch in Brüssel mit Joost Korte, Generaldirektor der Generaldirektion Arbeit, über die flankierenden Massnahmen gesprochen. Die Unterstellung dieser Massnahmen unter ein Rahmenabkommen kommt für sie "unter keinen Umständen" in Frage, sagte Adrian Wüthrich, Präsident des Gewerkschaftsdachverbandes Travail.Suisse.