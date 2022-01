Schweizer Hochschulen können an EU-Hochschulinitiative teilnehmen

Die EU will mit ihrer "Europäischen Hochschulinitiative" die Qualität des EU-Bildungsraums stärken. Wegen einer fehlenden Assoziierung am EU-Mobilitätsprogramm "Erasmus Plus" sah es bis vor Kurzem nicht danach aus, dass sich die Schweiz daran beteiligen kann. Ende 2021 öffnete Brüssel jedoch eine Türe, so dass nun auch Schweizer Hochschuleinrichtungen teilnehmen können.