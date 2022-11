Die Schweizer Nichtregierungsorganisationen (NGO) WWF, Alliance Sud, Heks und Terre des hommes stellen in Medienmitteilungen zur am Sonntag in Scharm el Scheich beginnende Weltklima-Konferenz (COP27) fest, dass der Klimawandel immer rascher voranschreite und seine zerstörerischen Folgen, insbesondere für die Menschen in den Ländern des Südens, entfalte.