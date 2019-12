Schweizer Pharmabranche will Schweizer Zulassungsverfahren beschleunigen

Um auch in Zukunft führend zu bleiben, hat Interpharma zehn Punkte erarbeitet, um auch im Jahr 2030 zu den wichtigsten Standorten zu gehören. Im Vordergrund steht dabei ebenso eine Straffung der Prozesse wie der Schutz geistigen Eigentums.

Zu dem Strategiepapier gehört etwa der Aspekt, den Patienten in den Mittelpunkt zu stellen. Dies könne man, indem man etwa innovative Arzneimittel den Patienten hierzulande schnell zur Verfügung stelle. Noch hinke die Schweiz der amerikanischen FDA und der europäischen EMA hinterher. Ziel sei es, dass Zulassungsanträge künftig bei Swissmedic früher eingereicht würden als bei der EMA, führte Jörg-Michael Rupp aus, der Präsident der Interpharma ist und bei Roche arbeitet.

Schnellere Vergütungs-Entscheidungen

Aber auch über die Vergütung müsse schneller entschieden werden. Hier sei erstrebenswert, dass bis zum Jahr 2030 die Vergütung am Tag der Swissmedic-Zulassung entschieden sei.

Weiter betonte Rupp, dass auch die Preisfindung und -gestaltung innovativer werden muss, damit die Pharmaunternehmen auch weiterhin Anreize haben, zu forschen. Es sei klar, dass gerade die neuen Therapien das System herausforderten. Diese oft einmaligen Behandlungen seien oft recht teuer. "Da wären nutzenbasierte Preissysteme beispielsweise ein Anfangspunkt für weitere Verhandlungen."

Dass die Innovationskraft der Unternehmen in den letzten Jahren so rasant zugenommen habe, ist auch dem technologischen Fortschritt zu verdanken. Auch in der Pharma-Forschung spielen neue Technologien eine immer grösserer Rolle. "Unsere Branche sieht sich zunehmend mit der Frage konfrontiert, wie man im Zeitalter von künstlicher Intelligenz und Big Data das geistige Eigentum ausreichend schützt", sagte Matthias Leuenberger, der als Länderpräsident Schweiz bei Novartis auch ein Board-Mitglied von Interpharma ist.

Beim Schutz des geistigen Eigentums müsse die Schweiz eine Vorreiterrolle spielen, lautet das Ziel für 2030. Neben dem geistigen Eigentum geht es aber auch darum, dass die verschiedenen Behörden im Zulassungsprozess effizienter miteinander arbeiten, so Leuenberger weiter. Dazu zähle auch, dass die immer umfangreicher werdenden Patientendaten erfolgreich für die Forschung eingesetzt werden können.

Rahmenbedingungen müssen stimmen

Doch all diese Aspekte können nur umgesetzt werden, wenn es auch das entsprechende Personal und die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen hat. Das Strategie-Papier nennt hierbei Aspekte wie politische Stabilität, einen geregelten Zugang zu den wichtigsten Exportmärkten, die Möglichkeit, weltweit die am besten qualifizierten Leute zu engagieren und ein steuerlich attraktives Umfeld.

Gerade zu dem fiskalischen Aspekt hat der Novartis-Länderpräsident Leuenberger anzumerken, dass Novartis in der Schweiz etwa 3,4 Milliarden Franken in Forschung und Entwicklung steckt. Der in der Schweiz erzielte Umsatz liegt dagegen bei 800 Millionen und die Steuerlast bei 700 Millionen Franken.

Die Schweizer Pharmaindustrie ist eine der tragenden Branchen für das Schweizer hiesige Wirtschaftswachstum. Schweizer Medikamente gehören zu den grössten Exportschlagern und auch als Jobmotor spielen die Schweizer Pharmafirmen eine entscheidende Rolle.

