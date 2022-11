Das Abkommen erlaube es der Schweizer Wettbewerbskommission und dem deutschen Bundeskartellamt, in grenzüberschreitenden Sachverhalten künftig das Wettbewerbsrecht effizient durchzusetzen, schrieb das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) am Dienstag. Das trage zu einem besseren Schutz des Wettbewerbs in beiden Ländern bei.