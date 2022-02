Schweizer Uno-Sicherheitsratssitz wird noch einmal diskutiert

Wann diese genau stattfindet, dürften die Büros von National- und Ständerat "voraussichtlich" am nächsten Freitag entscheiden, teilten die Parlamentsdienste am Sonntag auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mit. Sie bestätigten damit einen Bericht der "NZZ am Sonntag" und des "Sonntagsblick".

SVP-Nationalrat und Präsident der aussenpolitischen Kommission des Nationalrates (APK-N), Franz Grüter, geht davon aus, dass das Thema bereits in der Frühlingssession traktandiert wird, wie er auf Anfrage sagte. Denn die Debatte müsse noch vor der Wahl der Schweiz in den Uno-Sicherheitsrat im Juni geführt werden.

Zwei Motionen

Diskutiert werden dabei zwei Motionen, welche die SVP bereits in der Wintersession eingereicht hatte. Sie verlangen vom Bundesrat, dass er auf eine Kandidatur der Schweiz für den Uno-Sicherheitsrat verzichtet.

Die Ukraine-Krise habe aufgezeigt, wie heikel diese Rolle sein könne, sagte Grüter. Denn dadurch sei deutlich geworden, dass die Schweiz als Mitglied im Uno-Sicherheitsrat plötzlich doch über Krieg und Frieden entscheiden müsste. Und diesem Dilemma könne man sich dann nicht mehr entziehen.

Cassis verweist auf OSZE

Einen Vorgeschmack auf den möglichen Druck auf einen Positionsbezug bei internationale Krisen bot am Freitag ein Brief des russischen Aussenministers Sergej Lawrow an die Aussenminister der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE), darunter auch die Schweiz.

Darin forderte Russland Antworten auf Fragen zur Sicherheit in Europa beziehungsweise zu einem möglichen Nato-Betritt der Ukraine. Es geht dabei um das OSZE-Prinzip der "unteilbaren Sicherheit" in Europa. Gemeint ist, dass sich die Sicherheit eines Landes nicht auf Kosten der Interessen eines anderen Staates gewährleistet werden dürfe.

Aussenminister Ignazio Cassis gab die Verantwortung zwar sogleich weiter: Die Interpretation der Sicherheitsregelung sei Sache der OSZE, sagte der Bundespräsident in der Sendung "Samstagsrundschau" von Radio SRF. Wenn ihre Interpretation unklar sei, müsse darüber ein Dialog innerhalb der OSZE gestartet werden.

Doch für die SVP ist jetzt schon klar, dass die Schweiz mit einem Sitz im Uno-Sicherheitsrat ihre Vermittlerrolle schwäche würde. Diese sei jedoch "extrem wichtig", sagte Grüter. Das habe sich bei den Gesprächen zwischen dem russischen und dem US-Aussenminister vor rund zwei Wochen in Genf und zuvor beim Gipfel zwischen US-Präsident Joe Biden und seinem Amtskollegen Wladimir Putin im Juni letzten Jahres gezeigt.

Gute Chancen für die Schweiz

Der Entscheid, ob die Schweiz von 2023 bis 2024 zum ersten Mal in der Geschichte einen der zehn nicht-ständigen Sitze im Uno-Sicherheitsrat erhält, fällt im Juni in New York. Die Chancen dafür stehen gut, weil sich bisher nur Malta und die Schweiz um die zwei Sitze bewerben, die in der westlichen Regionalgruppe frei werden.

Der Sicherheitsrat verabschiedet pro Jahr zwischen 50 und 70 Resolutionen. Der Grossteil betreffe Geschäfte, bei denen sich die Schweiz auf etablierte Positionen stützen könne oder die regelmässig wiederkehrten, hielt der Bundesrat im letzten November fest.

Bundesrat entscheidet selber

Gleichzeitig machte er auch klar, dass er in wichtigen politischen Fragen, zum Beispiel wenn es um die Anerkennung eines international umstrittenen Gebietsanspruchs geht, am Ende selber entscheiden will. Denn im Sicherheitsrat könnten die Fristen sehr kurz sein.

An den Von-Wattenwyl-Gesprächen am Freitag kam der Einbezug des Parlaments noch einmal zur Sprache. Der Bundesrat hatte in einem Bericht vom September 2020 geschrieben, dass die Aussenpolitischen Kommissionen beider Räte regelmässig über die Geschäfte im Sicherheitsrat informiert werden sollen. Sie sollen auch konsultiert werden, bevor die Schweiz einen Entscheid über eine Grundsatzposition zu wichtigen Dossiers fällt.

Bei dringlichen Geschäften, wie etwa bei der Verhängung von Sanktionen, sollten ausserdem die Präsidenten der Kommissionen konsultiert werden. Doch ob der Bundesrat dann vor einem Entscheid noch drei, vier Meinungen einhole, ändere nichts am Dilemma, in das sich die Schweiz mit einem Sitz im Uno-Sicherheitsrat begebe, sagte Grüter.

Dass die SVP im Parlament dieses Mal eine Mehrheit für ihr Anliegen findet, ist jedoch eher unwahrscheinlich: Im März 2020 lehnte der Nationalrat eine ähnliche Motion gegen eine Schweizer Kandidatur im Uno-Sicherheitsrat deutlich mit 127 zu 52 Stimmen bei 12 Enthaltungen ab.

(AWP)