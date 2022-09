Schweizer Verleger äussern Sympathien für tiefere SRG-Gebühren

(Meldung mit weiteren Stimmen zur Initiative ergänzt, neu aufgezogen und umgeschrieben) - Die Initiative, die eine Reduktion der Radio- und TV-Gebühren verlangt, geniesst Rückhalt bei gewissen Schweizer Verlegern. Die Spitzen von CH Media, der NZZ- und der TX-Gruppe äusserten sich am Donnerstag entsprechend am Swiss Media Forum in Luzern.