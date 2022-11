Parallel zu den Hearings prüft die vom Präsidium der SP Schweiz und dem Präsidium der Bundeshausfraktion eingesetzt Findungskommission bis am 25. November die Kandidaturen auf ihre Eignung hin. An diesem Tag wird der Parteirat der SP Schweiz an einer ausserordentlichen Sitzung eine Empfehlung zuhanden der Bundeshausfraktion abgeben. Die Fraktion wird am 26. November an einer ausserordentlichen Sitzung das Ticket zuhanden der Vereinigten Bundesversammlung nominieren. Wahltag ist der 7. Dezember.