Die Schweizerische chemisch-pharmazeutische Industrie ist eine der wettbewerbsfähigsten der Welt. Ohne ein tragfähiges Verhältnis zur EU könnte der Standort Schweiz aber an Attraktivität verlieren, warnt der Verband Scienceindustries Switzerland in einer am Freitag publizierten Studie.

11.11.2022 12:57