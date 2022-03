Selenskyj: Noch keine konkreten Ergebnisse der Gespräche mit Russland

Die ukrainische Führung vertraue nicht auf schöne Worte. Wie es wirklich sei, zeige die Situation auf dem Schlachtfeld. "Und das ist im Moment das Wichtigste. Wir werden nichts aufgeben. Und wir werden um jeden Meter unseres Landes, um jeden unserer Menschen kämpfen." In einer solchen Lage brauche die ukrainische Armee niemanden, der ihr vom Sessel aus ungefragt Ratschläge gebe, sagte Selenskyj. "Wenn jemand so tut, als könne er unsere Streitkräfte belehren, wie man kämpft, ist es am besten, er begibt sich gleich aufs Schlachtfeld."

Die Ukraine kämpfe für Freiheit und den Schutz der Demokratie und habe das Recht, in dieser schwierigen Zeit von Partnern Hilfe zu verlangen - etwa Panzer, Flugzeuge und Artilleriesysteme, betonte er. "Die Freiheit darf nicht schlechter bewaffnet sein als die Tyrannei." Man kämpfe um das Überleben der ukrainischen Nation, sagte Selenskyj. "In diesem, ohne Übertreibung, vaterländischen Krieg gegen Russland."/wo/DP/zb

(AWP)