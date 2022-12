Spaniens König Felipe prangert Krieg in der Ukraine an Der spanische König prangerte unterdessen den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine und dessen Folgen an. Der Konflikt habe "bereits ein Ausmass an Zerstörung und Ruin verursacht, das man sich nur schwer vorstellen kann", sagte Felipe VI. in seiner am Samstagabend in TV und Radio ausgestrahlten Weihnachtsansprache. Er warnte vor den Folgen eines Kriegs von "globaler Bedeutung", der "unsere Sicherheit beeinträchtigt hat".