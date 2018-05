SEV-Präsident sieht Attacken auf Errungenschaften der Arbeiter

Der Präsident der Gewerkschaft des Verkehrspersonals (SEV) macht am Tag der Arbeit auf soziale Baustellen in der Schweiz aufmerksam - so zum Beispiel bei der Lohngleichheit, der Altersvorsorge, oder im Gesundheitswesen. Er sieht zudem viele Errungenschaften der Arbeitnehmenden attackiert, weil Arbeitgeber und neoliberale Kreise im politischen Umfeld Morgenluft wittern würden.