Der Dachverband der KMU hat der EFK einen entsprechenden Brief geschickt. Im Schreiben, von dem am Samstag die Westschweizer Tageszeitung "Le Temps" berichtete und das der Nachrichtenagentur Keystone-SDA vorliegt, vertritt der SGV die Ansicht, dass "zahlreiche aktuelle Geschäftspraktiken der Post nicht mit ihren Leistungsaufträgen und ihrer Monopolstellung in Zusammenhang stehen".