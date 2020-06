Siemens-Chef fordert Schulterschluss gegenüber Asien

Siemens-Chef Joe Kaeser, der auch Vorsitzender des Asien-Pazifik-Ausschusses der Deutschen Wirtschaft ist, hat dringend eine gemeinsame Aussenwirtschaftspolitik der EU-Staaten gefordert. Das 21. Jahrhundert werde das asiatische Jahrhundert werden. Ein starkes, selbstbewusstes Europa sei "eine Notwendigkeit, wenn wir in der neuen Weltordnung bestehen wollen", warnte Kaeser in einem Gastkommentar für das "vbw Unternehmermagazin" (Dienstag). Es wäre "leichtsinnig anzunehmen, wir könnten ohne eine einheitliche europäische Politik in Asien unsere Interessen durchsetzen".