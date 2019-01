Siemens-Chef Kaeser: Zugfusion mit Alstom nicht um jeden Preis

Bei der geplanten Bahnfusion mit dem französischen Alstom -Konzern sieht Siemens -Chef Joe Kaeser nun die Wettbewerbsbehörden am Zug. Die Teams hätten ein "sehr ausgewogenes Konzept" vorgelegt, sagte der Manager am Mittwoch bei der Vorlage der Zahlen zum ersten Quartal in München laut Redetext. Nun müssten die Wettbewerbsbehörden entscheiden. Es sei für alle Beteiligten gut, wenn die Fusion gelänge. "Wir werden sie aber nicht um jeden Preis suchen", sagte Kaeser.