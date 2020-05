Siemens Healthineers hofft auf Einnahmen durch Corona-Pandemie

(Ausführliche Fassung) - Der Medizintechnik-Konzern Siemens Healthineers geht von guten Geschäften im Zuge der Corona-Krise aus. Das Unternehmen habe in hoher Geschwindigkeit zwei neue Tests entwickelt - einen molekularen Corona-Test und einen Antikörpertest, sagte Vorstandschef Bernd Montag bei der Vorstellung der Quartalszahlen am Dienstag in Erlangen. Beide zusammen könnten einen dreistelligen Millionenbetrag in die Kassen spülen, sagte Finanzvorstand Jochen Schmitz.