SIG: Keine Hinweise auf Vorfälle gegen jüdische Einrichtungen

Es sei sicher so, dass die Beteiligten in Krisenzeiten noch aufmerksamer seien als sonst, sagte SIG-Generalsekretär Jonathan Kreutner am Sonntag auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Aber die Sicherheitsmassnahmen seien bereits vor längerer Zeit verstärkt worden. Und die Schabbat-Gottesdienste fänden generell unter erhöhter Sicherheit statt.

So sei auch ein Zwischenfall am Samstag bei der Grossen Synagoge in Basel zu erklären, bei dem die Gemeinde-Security nach Angaben des jüdischen Wochenmagazins "Tachles" "verdächtige Gestalten ausgemacht" und in der Folge die Polizei alarmiert hatte. Demnach durften die rund 40 Gottesdienstbesucher das Areal während 15 Minuten nicht verlassen.

Die Basler Stadtpolizei bestätigte auf Anfrage, dass sie danach zwei Personen kontrolliert habe. Doch daraus hätten sich "keine polizeilichen Weiterungen" ergeben und die beiden seien vor Ort aus der Kontrolle entlassen worden.

Leider seien solche "Routinemassnahmen und -kontrollen" seit einigen Jahren Realität bei jüdischen Einrichtungen in der Schweiz, sagte Kreutner weiter. Auch in Basel sei man zur Zeit sicher "noch etwas aufmerksamer".

Bei der Stadtpolizei hiess es, dass sie in Zusammenhang mit dem Projekt Jüdische Sicherheit Basel in regelmässigem Austausch mit der Israelitischen Gemeinde Basel und den jüdischen Institutionen stehe. Dabei werde auch die aktuelle Lagebeurteilung berücksichtigt.

