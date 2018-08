Die beiden Politiker gaben sich am Samstag die Hände, lächelten und redeten kurz miteinander. Zu der Begegnung kam es bei einem Treffen des südostasiatischen Staatenbundes Asean, an dem auch Pompeo und Ri teilnahmen. Der US-Minister hatte erklärt, er habe sich während seines Besuches in Singapur nicht mit seinem nordkoreanischen Kollegen getroffen.

Pompeo spielt eine entscheidende Rolle in den US-Bemühungen, den isolierten Staat zur Aufgabe des Atomprogrammes zu bewegen. Er sagte kurz vor der Begegnung, er sei optimistisch. Allerdings brauche die Entnuklearisierung Zeit. Einem UN-Bericht zufolge hat Nordkorea seine Atom- und Raketenprogramme nicht eingestellt. Machthaber Kim Jong Un und US-Präsident Donald Trump hatten sich auf ihrem Gipfel im Juni geeinigt, auf eine atomare Abrüstung hinzuarbeiten. Die Einzelheiten sind unklar.

(Reuters)