Situation in Ukraine laut EU-Aussenbeauftragtem gefährlichste seit Kaltem Krieg

Der EU-Aussenbeauftragte Josep Borrell hat vor einer Eskalation der Krise in der Ukraine gewarnt. "Wir erleben meines Erachtens den gefährlichsten Moment für die Sicherheit in Europa seit Ende des Kalten Krieges", sagte Borrell nach Gesprächen mit US-Aussenminister Antony Blinken in Washington am Montag.