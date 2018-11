SIX rechnet mit baldigen Gegenmassnahmen des Bundesrates im Konflikt mit der EU

Die Finanzplatzinfrastrukturbetreiberin SIX rechnet mit einer baldigen Aktivierung der Gegenmassnahmen des Bundesrates im Konflikt mit der EU über die Anerkennung der Gleichwertigkeit der Schweizer Börse. Die Regierung dürfte Ende November oder Anfang Dezember einen Entscheid zum Eventualplan fällen, sagte SIX-Präsident Romeo Lacher am Dienstag vor Medien in Zürich.